14 % انخفاض بعجز الميزان التجاري ديسمبر 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيـمة العجز في الميزان التجاري 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.0%.وانخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 0.1%، حيـث بلغـت 2.76 مليار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2020 مقابل 2.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها (منتجــات البتــرول بنسبة 38.3%، البترول الخام 0.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.3%، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 12.5%.بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (ملابس جاهزة بنسبة 8.0%، أسمدة بنسبة 45.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35%.وانخفضت قيمـة الواردات بنسبــة 8.1%، حيث بلغت 6.04 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 6.58 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.0%، سيارات ركوب بنسبة 16.8%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 18.5%، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 38.2%.بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها (البترول الخام بنسبة 3.6%، منتجات البترول بنسبــة 10.2%، قمح 16.5%، أدوية ومحضرات صيدلة 13.7%).