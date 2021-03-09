رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس الوزراء وجامعة سوهاج يبحثان تنفيذ المشروعات الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس هيثم مازن بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الجديدة وأهم مستجداتها، ومدى اتساقها مع الخطة الزمنية المحددة لإنهائها، مضيفاً أنه تم مناقشة رغبة الجامعة في إنشاء مستشفى جامعي متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد بالجامعة الجديدة، للاستفادة من توافر خدمات البنية التحتية للمستشفى، وذلك لعدم وجود مستشفى متخصص للحروق بصعيد مصر .

كما ناقش الاجتماع بحث إمكانية دعم المجلس مادياً لخطة الجامعة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجديدة، لتحقيق طموح الجامعة بتلبية احتياجات منتسبيها تعليميا، طبياً، اجتماعياً وترفيهيا، ورفعها في مصاف الجامعات الدولية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال المهندس هيثم مازن، إن الاجتماع جاء للوقوف على أهم متطلبات الجامعة لاستكمال مشروعاتها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وتذليل كافة العقبات إن وجدت.

موضوعات متعلقة

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة