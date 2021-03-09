مجلس الوزراء وجامعة سوهاج يبحثان تنفيذ المشروعات الجديدة

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس هيثم مازن بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة.وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الجديدة وأهم مستجداتها، ومدى اتساقها مع الخطة الزمنية المحددة لإنهائها، مضيفاً أنه تم مناقشة رغبة الجامعة في إنشاء مستشفى جامعي متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد بالجامعة الجديدة، للاستفادة من توافر خدمات البنية التحتية للمستشفى، وذلك لعدم وجود مستشفى متخصص للحروق بصعيد مصر .كما ناقش الاجتماع بحث إمكانية دعم المجلس مادياً لخطة الجامعة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجديدة، لتحقيق طموح الجامعة بتلبية احتياجات منتسبيها تعليميا، طبياً، اجتماعياً وترفيهيا، ورفعها في مصاف الجامعات الدولية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.وقال المهندس هيثم مازن، إن الاجتماع جاء للوقوف على أهم متطلبات الجامعة لاستكمال مشروعاتها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وتذليل كافة العقبات إن وجدت.