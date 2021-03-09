الأسواق الأمريكية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء استباقية لشرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية الصعود القوي لأسواق الأسهم الأمريكية عشية أمس.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2285 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14042 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4402 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 210 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 43304 أسهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1162 سهمًا، 3800 سهم، 18500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، 13050 سهمًا، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس، مجموعة بورتو القابضة، 5586 سهمًا، 1.1 مليون سهم، على التوالي.وأعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، بنحو 1.51 مليون سهم.في سياق آخر قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية: إن قيمة عقد التأجير التمويل الخاص بقطعة الأرض رقم 31 الكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، البالغة مساحتها 54 ألف متر تقريبًا بإجمالي 38 مليون جنيه، 90% من قيمة العقد، وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه أمس الإثنين، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها، والموافقة على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.