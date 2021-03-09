رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسواق الأمريكية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:33 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء استباقية لشرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية الصعود القوي لأسواق الأسهم الأمريكية عشية أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2285 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14042 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 210 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 43304 أسهم، 900 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1162 سهمًا، 3800 سهم، 18500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العبوات الطبية، 13050 سهمًا، 800 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس، مجموعة بورتو القابضة، 5586 سهمًا، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، عن تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، بنحو 1.51 مليون سهم.

في سياق آخر قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية: إن قيمة عقد التأجير التمويل الخاص بقطعة الأرض رقم 31 الكائنة بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، البالغة مساحتها 54 ألف متر تقريبًا بإجمالي 38 مليون جنيه، 90% من قيمة العقد، وذلك لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلي.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه أمس الإثنين، على العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل ملكية رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها، والموافقة على انضمام شركة سيدبك لمستثمري شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمساهمة بنسبة 5% من رأس المال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة