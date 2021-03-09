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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين: 30 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، أن هناك نحو 30 ألف شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، بحسب ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الثلاثاء.

ويأتي إعلان المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك جونيور عن العدد، بعد أسبوع من إطلاق الحكومة لبرنامج التطعيم على مستوى البلاد.

وأضاف أنه قد تم توزيع 383 ألفا و980 جرعة من اللقاح، تتضمن 329 ألفا و480 جرعة من "سينوفاك" و54 ألفا و500 جرعة من "أسترازينيكا".

وقد وصل البلاد مليون و125 ألفا و600 جرعة، من بينها 600 ألف جرعة من "سينوفاك" تبرعت بها الحكومة الصينية، و525 ألفا و600 جرعة من "أسترازينيكا".

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