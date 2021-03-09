«شهيد لقمة العيش».. مصرع «عامل دليفري» بطلقة خرطوش في بورسعيد

لقي شاب، 24 عامًا، مصرعة أثناء نقل الدراجة النارية التي يعمل عليها في توصيل الطلبات للمنازل بعيدًا عن مشاجرة بالأسلحة النارية في بورسعيد.وترك الشاب عمرو طارق البحيري الدراجة البخارية التي يعمل بها "دليفري" والتي تعد مصدر رزقه الوحيد أسفل منزله بعمارة 56 بزهور بورسعيد، وصعد لتناول وجبة الغداء ليعود من جديد إلى عمله.وفي أثناء تناول الغداء سمع "البحيري" صوت النيران فهرول مسرعًا لإنقاذ الدراجة النارية فأصابته طلقة نارية بالصدر والقلب، وظل يصارع الموت بمستشفى عطاء حتى فارق الحياة.وتلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، كان قد تلقى بلاغًا بالواقعة وتحرير المحضر وتكليف فريق بحث جنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.