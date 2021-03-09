كوريا الجنوبية: يجب ألا تهتز الثقة في إجراءات الحكومة لحل أزمة السكن

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إنه "يجب ألا تهتز الثقة" في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة المعروض من المساكن لحل أزمة السكن في كوريا الجنوبية، بسبب فضيحة تورط بعد موظفي مؤسسة الأراضي التابعة للدولة في عمليات مضاربة على أراضي البناء.وقال كانج مين سيوك المتحدث باسم الرئيس إن مون جاي إن قال إنه لا يجب وضع عقبات أمام تنفيذ إجراءات توفير المزيد من المساكن التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة كوريا الجنوبية أطلقت تحقيقا في فضيحة المضاربة على الأراضي بعد اتهام منظمتي "تضامن الشعب من أجل ديمقراطية تشاركية" و"رابطة محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" لعشرة من موظفي مؤسسة الأرض والإسكان التابعة للدولة بشراء مساحات من الأراضي القريبة من العاصمة سول اعتمادا على معلومات سرية بشأن مستقبل هذه الأراضي بهدف التربح.