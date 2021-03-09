سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية





أما على المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم الثلاثاء، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.65، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.



وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.



أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.82، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.



تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء عالميًا، صعد سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم حيث سجل سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020 كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.أما على المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم الثلاثاء، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.65، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.82، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.81، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.

كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.80، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء عند مستوي 18.63 جنيه وللبيع 18.81.

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أسعار العملات الاجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-3-2021 (dostor.org)



وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم انخفاضًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.60 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.72، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10. وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم انخفاضًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.60 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.72، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.

يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم الثلاثاء الموافق 9-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.