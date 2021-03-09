بسبب سوء النتائج.. روشتة التأهيل النفسى لمحمد صلاح

حالة من التخبط يعيشها نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد الهزيمة السادسة لفريقه على التوالي، الأمر الذي تسبب في ابتعاد الريدز عن المنافسة على لقب الدوري.وكشفت بعض التقارير للصحف الإنجليزية والعالمية عن نية محمد صلاح في الرحيل بنهاية الموسم، لكتابة تاريخ أخر مع نادي جديد، حيث ترددت الأنباء عن انتقاله لريال مدريد أو برشلونة.من جانبها أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أن اللاعب محمد صلاح يعاني من القلق والتوتر، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حالته الفنية مع الفريق.وأشارت عبد السلام إلى أن اللاعب يحتاج إلى الدعم النفسي، للوصول إلى التفكير السليم، سواء بالرحيل عن النادي أو البقاء.ونوهت استشاري الطب النفسي أن على محمد صلاح، أن يتجنب السوشيال ميديا والانتقادات الموجه لفريقة، من أجل تحديد المصير والرجوع للتألق من جديد.وأكدت عبد السلام، أنه يتمتع بشخصية سوية الأمر الذي يعتبر أحد أسباب التوهج والنجاح الذي حققه خلال مسيرته.