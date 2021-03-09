الإحصاء: 343.3 مليون دولار صادرات مصر لكينيا خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لكينيا ارتفعت لـ343.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020، مقابل 318 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.2 مليون دولار خلال عام.وفي المقابل، سجلت واردات مصر من كينيا تراجعًا لـ 218 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 232.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 14.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.