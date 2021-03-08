359 وفاة و5327 إصابة بكورونا فى فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 359 وفاة و5327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم الإثنين: أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88933، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3909560.وأكدت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3881967.