انطلاق مؤتمر أخبار اليوم العقاري بتهنئة هشام طلعت مصطفى على جائزة أقوى مدير تنفيذي (صور)

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي للاعلان عن تفاصيل مؤتمر أخبار اليوم العقارى والذي دعى إليه المطور العقاري المصري هشام طلعت مصطفي.واستهل المؤتمر فعاليات بتقديم التهنئة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لاختيار مجلة فوربس الأمريكية له ضمن قائمتها السنوية التي تضم أقوى وأبرز الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط لهذا العام.وتصدر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المرتبة رقم 67 ليصبح المطور العقاري المصري الوحيد ضمن تلك القائمة التي ضمت عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات مالية أخرى.ويعد هشام طلعت مصطفى أول مطور عمراني يدشن مدنا متكاملة فى شرق القاهرة.وتعد الرحاب ومدينتي نموذج فريد للتنمية العمرانية قدمهما هشام طلعت مصطفى للمجتمع المصري، فى وقت كان القطاع العقاري فى حاجة إلى ثورة عمرانية تلبي طلبات المصريين، وفق نموذج للمدن الذكية