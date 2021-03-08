رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع بوابة التعليم الأساسى 2021

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي موقع بوابة التعليم الأساسي 2021

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأن 1.988.209 طلاب وطالبات بالصف السادس الابتدائي، قد أدوا الامتحان المجمع، متعدد التخصصات، لاختبارات الفصل الدراسي الأول. ‎وأكد وزير التربية والتعليم، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.77%، من إجمالي 2.033.633 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ونتيجة لظروف فيروس كورونا المستجد، خاصة في موجته الثانية التي تعد أشرس من الموجة الأولى لدرجة قد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، اتجهت الدولة لتوفير العديد من البيانات للمواطنين إلكترونيًا، وأبرزها معرفة رابط نتيجة الامتحانات دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس والتعرض للعدوي وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية كيفية الحصول على النتيجة حتي لا يقع الطلبة وذووهم في حيرة من أمرهم.يجب تسجيل الدخول على الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.بعدها يتم الدخول على أيقونة نتائج سنوات النقل.والخطوة التالية هي الضغط على الصف السادس الابتدائي ثم كتابة الفصل الدراسي الأول.ويجدر بالطالب كتابة الرقم القومي الخاص به الموجود في شهادة الميلاد الخاصة به وكتابة رقم الجلوسوالخطوة الأخيرة هي الضغط على كلمة نتيجة.بعد الانتهاء من تلك الخطوات؛ يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليماقرأ أيضا: