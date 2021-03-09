سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:50 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في البنوك المصرية.
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
2 - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
3 - سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.13 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
4 - سعر الريال السعودي في بنك البركة
وشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.07 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.
5 - سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
6 - سعر الريال السعودي في قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
7 - سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
8 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2021 في البنوك المصرية1 - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
2 - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
3 - سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.13 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
4 - سعر الريال السعودي في بنك البركة
وشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.07 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.
5 - سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
6 - سعر الريال السعودي في قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
7 - سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
8 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB.
قد يهمك أيضا: