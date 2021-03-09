سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2021 في البنوك المصرية



قد يهمك أيضا: سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 8-3-2021 رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في البنوك المصرية.1 - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.2 - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.3 - سعر الريال السعودي في بنك مصروسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.13 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.4 - سعر الريال السعودي في بنك البركةوشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.07 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.5 - سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.6 - سعر الريال السعودي في قناة السويسوبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.7 - سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.09 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.8 - سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB.