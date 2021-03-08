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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مشروع قانون لإعادة تشكيل المجلس القومي للسكان

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:37 م
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
إسلام نصير
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انتهت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للسكان فى خطوة لمعالجة المشكلة السكانية، من منطلق أن المشكلة السكانية تتطلب جهازًا مستقلًا يقوم على حل مشكلاتها ويكون تابعًا لرئاسة الجمهورية.

وقالت «أبوالسعد»: إن مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسًا قوميًا مستقلًا تابعًا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات، وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومى للسكان المشكل بموجب هذا القانون محل المجلس الحالى المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

أضافت «أبوالسعد» أن مشروع القانون يجعل "المجلس القومي للسكان" مجلسًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتابعت وكيل المشروعات الصغيرة أن مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس القومي للسكان [أن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس 5 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أى عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

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