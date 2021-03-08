رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وجبة طعام فاسدة تنهي حياة طفلين في الصف

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:14 م
مصرع طفلين
مصرع طفلين
ندى حمدي
طباعة
لقى طفلان شقيقان مصرعهما، نتيجة تعرضهما للتسمم عقب تناول وجبة طعام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بوفاة طفلين داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلين عقب تناولهما وجبة طعام جاهزة تعرضا للتسمم وفارقا الحياة، وخلال محاولة والدتهما إيقاظهما من النوم اكتشفت وفاتهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلين، وأشارت إلى أن سبب وفاتهما هو تناول وجبة طعام فاسدة، ولم تشتبه في وفاتهما جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

ثقافة البحر الأحمر تناقش التنمية البشرية وزيادة الثقة بالنفس

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمي.. 18 مارس