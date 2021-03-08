وجبة طعام فاسدة تنهي حياة طفلين في الصف

لقى طفلان شقيقان مصرعهما، نتيجة تعرضهما للتسمم عقب تناول وجبة طعام في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.وتلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد بوفاة طفلين داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلين عقب تناولهما وجبة طعام جاهزة تعرضا للتسمم وفارقا الحياة، وخلال محاولة والدتهما إيقاظهما من النوم اكتشفت وفاتهما.واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلين، وأشارت إلى أن سبب وفاتهما هو تناول وجبة طعام فاسدة، ولم تشتبه في وفاتهما جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.