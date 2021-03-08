بعد ارتفاع الإصابات بـ«كورونا».. العراق يُمدد الحظر الجزئي أسبوعين

قرر العراق تمديد الحظر الجزئي أسبوعين لزيادة الإصابات، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.وسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 723189 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13548، فيما تم تسجيل 3883 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 657032 حالة.