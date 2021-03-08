رسالة مؤثرة من لقاء الخميسي للمرأة في يومها العالمي

وجّهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة مؤثرة للمرأة في يومها العالمي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك والذي احتفلت به اليوم من داخل كواليس مسلسلها الجديد (ضد الكسر).وكتبت لقاء على (فيسبوك): "كل لحظه وانتي طيبة، وانتي قوية، وإنتي عنيدة، وإنتي مصدقة حلمك، وانتي محققة هدفك، وإنتي واثقة في نفسك، وإنتي حنينة ومحبه وجميله، وانتي قلبك كبير، وانتي سيدة نفسك وبيتك وحياتك وولادك وجوزك.. كل لحظة وانتي أمرأه جميلة".والتقطت النجمة نيللي كريم الصورة التي نشرتها لقاء في كواليس مسلسل ضد الكسر المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.