تفاصيل اجتماع الرئيس اللبناني الاقتصادي والأمني

طلب الرئيس عون​ من الإدارات والجهات المعنية، قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.كما اتفق المجتمعون خلال الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي في ​بعبدا​، بتكليف ​الاجهزة الامنية​ ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.وشدد المجتمعون على ضرورة تكليف، بناء لإشارة ​القضاء​، الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.وشدد المجتمعون علي وجوب تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين، مشيرا إلى تكليف ​وزارة الخارجية والمغتربين​ تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة ​النازحين السوريين​ في وطنهم الام.كما لفت المجتمعون إلى ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control، كما تم الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة