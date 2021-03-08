رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل اجتماع الرئيس اللبناني الاقتصادي والأمني

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:44 م
اجتماع الرئيس اللبناني
اجتماع الرئيس اللبناني الاقتصادي
مروة عنبر
طباعة
طلب الرئيس عون​ من الإدارات والجهات المعنية، قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.

كما اتفق المجتمعون خلال الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي في ​بعبدا​، بتكليف ​الاجهزة الامنية​ ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تكليف، بناء لإشارة ​القضاء​، الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وشدد المجتمعون علي وجوب تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين، مشيرا إلى تكليف ​وزارة الخارجية والمغتربين​ تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة ​النازحين السوريين​ في وطنهم الام.

كما لفت المجتمعون إلى ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control، كما تم الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

الأربعاء.. نسيمة بوصلاح تناقش «من المشافهة إلى شاشات العرض»

«الغزو الفكري الواقع والتحديات».. كتاب جديد لـ منال رشاد

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري