«التخطيط»: الانتهاء من توسعة طريق «نبروه – جمصة» بتكلفة 95 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع توسعة الطرق الداخلية بمحافظة الدقهلية، بتكلفة إجمالية قدرها 95 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع استغرق تنفيذه خلال الفترة بين يوليو 2016 حتى يوليو 2020.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، أن المشروع تضمن توسعة طريق «نبروه – جمصة» بالدقهلية من خلال إنشاء حائط ساند للتوسعة بهدف تحسين الحياة الاجتماعية بالريف وهو ما يحقق العديد من الفوائد.وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لصالح المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 25 مليون جنيه أنفق منها 12 مليون جنيه حتى ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 48%.