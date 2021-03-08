الدبيبة يناشد البرلمان الليبي تمكين الحكومة من مباشرة مهامها

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، كلمة متلفزة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة.وأكد الدبيبة في كلمته، أن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين والسَّهْلِ، بل كان أصعب من صعود الجبالِ الشَّاهقة، تعثرات وحفر، لكنه في النهاية صعود نحو القمة بلا شك.وقال، عندما اخترْتُ خوضَ هذه التجربة، لم يكن خَافِيًا عني مَشَاقُّ السيرِ فِي هذا الطريق، وإن كانَ قصيرًا، وأدرِكُ جيدًا عوائقَهُ، وأنه غيرُ مَفْرُوشٍ بِالوُرُودِ. مَنْ مِنَّا لا يعرفُ أَنَّ من هُمْ بالمشهدِ السياسِيِّ وبالأجسامِ المُتنوعةِ المَوْجُودَةِ على أرضِ الواقعِ، يتنوعون سياسيا وفكريا بينَ فبراير وسبتمبر، والكرامةِ ورافضِيها، وبينَ أيديولوجياتٍ مُتقاربةٍ ومُتَبَاعِدَةٍ، وكلُّ ذلكَ ليسَ من صَنِيعتي وإن كَانَ لِي فَهمي وفِكري المُسْتَقِلُّ.وناشد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة.