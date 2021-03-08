هبوط الليرة التركية على مدى أسبوعين يختبر إرادة البنك المركزي

تراجعت الليرة التركية 0.7 بالمئة اليوم الاثنين، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الإحدى عشرةالأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.وعقب رفع أسعارالفائدة إلى 17 بالمئة في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات.وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.