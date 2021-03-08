أفضل 10 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

تناول القرفة

أوضحت الأبحاث أن رش القرفة على الزبادي والبن المطحون أو الحبوب الساخنة يعد من الأمور الجيدة للغاية، حيث أن القرفة تجعل خلايا الكبد مستجيبة بشكل أكبر للانسولين مما يساعد على تحسين توازن السكر في الدم.

تناول الحمص

للسيطرة على الإفراط في تناول الطعام، يمكن تناول الحمص، حيث تناول حصة واحدة من الحمص يجعل الشعور بالشبع بشكل أفضل مما يقلل تناول السكريات.

تناول الكرفس

يعد تناول الكرفس من الأطعمة التى تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري، حيث أن الكرفس غني بفيتامين ك، المضاد للسكري، مما يحسن من امتصاص الأنسولين في الجسم.



تناول الخضروات

بعض أنواع الخضروات لا تساهم في رفع نسبة السكر في الجسم من بينها القرنبيط، الألياف، البروكلي، السلق، البطاطا الحلوة، الخس، البنجر حيث أن الأطعمة السابقة غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم.



الحليب والزبادي

يعد منتجات الحليب والزبادي من الأطعمة المفيدة للغاية وفي آن واحد مناسبة للتقليل من خطر الإصابة بالسكري، حيث يعد مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن المناسبة للجسم.



الطماطم

تحتوي على مادة الليكوتين، وهي مادة مهمة للغاية في التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



البرتقال

يعتبر البرتقال والجريب فروت من الفواكه الهامة للغاية بالنسبة لمرض السكر حيث تقلل فرص الإصابة، وهو يعتبر من الأحماض الغنية بالألياف وفيتامين c، ويُفضل تناول الجريب فروت والبرتقال طازج بسبب بطء معدل تحويل السكريات في الجسم.





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يعتبر السمك ومن أبرز الأنواع السلمون والرنجة والسردين والماكريل من الأنواع التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب لاحتوائه على مادة السيلينيوم.



الفاصوليا





تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والبروتينيات والمعادن الأساسية، مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، مما يجعل منها وسيلة جيدة وفعالة للسيطرة على نسبة السكر.

وفقًا لموقع" health" هناك 10 أطعمة من شأنها أن تقلل خطر الإصابة بمرض السكري خاصة لو الشخص من ضمن هؤلاء المعرضون للإصابة نتيجة الوراثة أو السمنة على سبيل المثال.

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الحبوب

تعتبر الحبوب مثل الشعير والعدس من مضادات الأكسدة، والألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان تساعد على استقلاب الدهون والحفاظ على المسار الهضمي.

