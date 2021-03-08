رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل 10 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:26 م
مرض السكري
مرض السكري
شيماء دهب
طباعة
تعتبر السكريات الزائدة من أخطر الأمور على دماغ الشخص فهي تؤثر بشكل بالغ على الدماغ، وتحدث تغيرات مماثلة لما يحدثه إدمان الكحول والمخدرات وفقًا للأبحاث.

10 أطعمة تقلل خطر الإصابة بمرض السكري

وفقًا لموقع" health" هناك 10 أطعمة من شأنها أن تقلل خطر الإصابة بمرض السكري خاصة لو الشخص من ضمن هؤلاء المعرضون للإصابة نتيجة الوراثة أو السمنة على سبيل المثال.

تناول القرفة

أوضحت الأبحاث أن رش القرفة على الزبادي والبن المطحون أو الحبوب الساخنة يعد من الأمور الجيدة للغاية، حيث أن القرفة تجعل خلايا الكبد مستجيبة بشكل أكبر للانسولين مما يساعد على تحسين توازن السكر في الدم.

تناول الحمص

للسيطرة على الإفراط في تناول الطعام، يمكن تناول الحمص، حيث تناول حصة واحدة من الحمص يجعل الشعور بالشبع بشكل أفضل مما يقلل تناول السكريات.

تناول الكرفس

يعد تناول الكرفس من الأطعمة التى تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري، حيث أن الكرفس غني بفيتامين ك، المضاد للسكري، مما يحسن من امتصاص الأنسولين في الجسم.

تناول الخضروات

بعض أنواع الخضروات لا تساهم في رفع نسبة السكر في الجسم من بينها القرنبيط، الألياف، البروكلي، السلق، البطاطا الحلوة، الخس، البنجر حيث أن الأطعمة السابقة غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم.

الحليب والزبادي

يعد منتجات الحليب والزبادي من الأطعمة المفيدة للغاية وفي آن واحد مناسبة للتقليل من خطر الإصابة بالسكري، حيث يعد مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن المناسبة للجسم.

الطماطم

تحتوي على مادة الليكوتين، وهي مادة مهمة للغاية في التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

البرتقال

يعتبر البرتقال والجريب فروت من الفواكه الهامة للغاية بالنسبة لمرض السكر حيث تقلل فرص الإصابة، وهو يعتبر من الأحماض الغنية بالألياف وفيتامين c، ويُفضل تناول الجريب فروت والبرتقال طازج بسبب بطء معدل تحويل السكريات في الجسم.

يعتبر السمك ومن أبرز الأنواع السلمون والرنجة والسردين والماكريل من الأنواع التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب لاحتوائه على مادة السيلينيوم.

الفاصوليا

تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والبروتينيات والمعادن الأساسية، مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم، مما يجعل منها وسيلة جيدة وفعالة للسيطرة على نسبة السكر.

قد يهمك.. موعد ليلة الإسراء والمعراج

الحبوب

تعتبر الحبوب مثل الشعير والعدس من مضادات الأكسدة، والألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان تساعد على استقلاب الدهون والحفاظ على المسار الهضمي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الإعدام للمتهم بـ«حرق سيدة الإسكندرية»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث