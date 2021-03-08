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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رمضان 2021 | تعرف على أبرز الأغاني مع اقتراب الشهر الكريم

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع اقتراب أيام شهر شعبان وانتشار بهجة التحضير للشهر الكريم الذي ينتظره ملايين من المسلمين ليتفرغوا للعبادة والطاعة وذكر الله الله سبحانه وتعالى وتحضير مستلزمات الشهر من مأكل وزينة بالشوارع وشراء الفوانيس للأطفال وسط سماع أغاني رمضان 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وطقوس الاحتفال بالشهر الكريم.

أغاني رمضان 2021

اشتهر الشهر المبارك بأغاني رمضانية لمجموعة هائلة من أبرز نجوم الفن قديما والتي تتردد استقبالا وتوديعا للشهر الكريم وسط حنين لعودة العام القادم لعل أبرزها 10 أغاني تعد من أمهات الأعمال الفنية الرمضانية التي ظلت تردد حتى الآن ونالت تقديرا خاصا في نفوس ملايين المسلمين حيث تذاع عبر شاشات التلفاز يوميا وهى رمضان جانا الذي غناها الراحل محمد عبد المطلب وأغنية مرحب شهر الصوم مرحب التي غناها الراحل عبد العزيز محمود، وأغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد للراحل محمد فوزي وأغنية حالو يا حالو للراحلة صباح وأغنية وحوي يا وحوي للراحل أحمد عبد القادر وأغنية والله بعوده يا رمضان للراحل محمد قنديل دويتو الراجل ده هيجنني لصباح وفؤد المهندس وأغنية يا بركة رمضان خليكي للراحل محمد رشدي وأغنية تم البدر بدري للراحلة شريفة فاضل.

بداية شهر رمضان 2021 

تبدأ أيام الشهر الكريم فلكيا في 13 أبريل المقبل، وذلك وفق حسابات المرصاد التابعة لدار الإفتاء المصرية والتي تستطلع هلال الشهر العربي ومن بينها شهر رمضان المبارك حيث أعلنت وزارة الأوقاف المصرية ضوابط السماح لإقامة صلاة التراويح في المساجد بنفس ضوابط صلاة الجمعة المتبعة حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة بين المواطنين خاصة كبار السن الذين ضعفت مناعتهم بسبب تقدم العمر لذا ألزمت الوزارة مرتادي المساجد بلبس الكمامات الواقية وإحضار أدوات التعقيم الخاصة وسجادة صلاة مع غلق دورات المياه بجميع المساجد

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الطقوس الرمضانية في مصر

من أبرز الطقوس التي تصنع بهجة في النفوس سماع أغاني رمضان 2021 تتردد في كافة أرجاء البلاد الإسلامية والعربية و تزيين الشوارع بالأنوار ولعب الأطفال بالفوانيس في الشوارع و الحلوى الرمضانية مثل الكنافة و القطايف و قمر الدين و ياميش رمضان و الموادمة على العبادة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وذكر الله.

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