تعيين 73 شابًا بكفرالشيخ

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 73 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 658 شابًا.وأضاف، أن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح لـ6 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.