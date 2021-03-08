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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:43 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار القوافل الطبية المجانية الشاملة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى تنفيذ مديرية الصحة عدة قوافل طبية بمركز ومدينة أبوتيج خلال شهر مارس الجاري لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة".

وأضاف سعد، أن القوافل التي يتم توجيهها تضم تخصات مختلفة للكشف على الأهالي بالمجان للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي، لافتًا إلى توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا وفقا للخريطة التي أعدتها المحافظة.

من جهته، أوضح يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أنه تم متابعة أعمال القافلة الطبية التي تم تنفيذها يومي 6 و7 مارس بقرية الزيرة والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والقافلة التي سبقتها بقرية بني سميع يومي 2 و3 مارس، والتي شملت جميع التخصصات وتم الكشف على المواطنين وصرف الأدوية العلاجية بالمجان، مؤكدًا استمرار هذه القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث سيتم تنظيم قافلة أخرى يومي 23 و24 مارس بقرية المسعودي وقافلة يومي 27 و28 مارس بقرية نزلة باقور لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتوفير الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط
ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

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ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

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