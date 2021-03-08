في عيد ميلادها.. سميحة أيوب: أحب كل أدواري والمسرح عشقي الأول

أكدت الفنانة سميحة أيوب، أنها تحب جميع أدوارها، وتفخر بالعمل مع جميع زملائها، مضيفة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم عيد ميلادها، أنها تتابع بسعادة بالغة تداول بعض أدوارها وكلماتها في الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الفنانة الكبيرة "أديت شيء بصدق فكل اللي طالع من القلب بيدخل القلب برضه"، وتابعت أنها عملت مع فنانين كثر وتكون سعيدة حين تكون وسط زملائها خاصةً وأنها لم ترى من أي أحد منهم "حاجة سخيفة"، بل وجدت من جانبهم كل احترام وحب، ولهذا لا تستطيع أن تحدد شخصًا معينًا سعدت بالعمل معه لأنها قابلت العديد من الشخصيات الطيبة والموهوبة والمبدعة خلال مشوارها الفني.وشددت سيدة المسرح العربي على أنها لازالت تعشق المسرح وهو "عشقها الأول" وأمر مُرسخ في وجدانها، موضحةً أنها انضمت مؤخرًا إلى فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبده" وذلك بعد غياب عن خشبة المسرح لمدة 11 عامًا، ودعت الله أن يزيح عن العالم غمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يحل السلام مرة أخرى وأن نعيش مستقرين.