دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني الأسبوع المقبل

دعت القاهرة الفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 مارس الجاري، على أن يكون توافد الفصائل يوم الاثنين المقبل.وصرّح جبريل الرجوب، القيادي بحركة فتح، بأن الاجتماع سيعقد بمشاركة الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، وسيحسم الكثير من الملفات والاتفاقات قبل الانتخابات.وأكد الرجوب، في تصريحات صحفية، وجود إصرار وعزيمة مشتركة على إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام.وشدد الرجوب على أنه لن يكون هناك أي تغيير في الجداول الزمنية التي تخص الانتخابات، لافتا إلى أن الحوار المقبل سيستكمل النقاشات التي جرت في حوار القاهرة في فبراير الماضي لرسم خارطة طريق تقودنا إلى انتخاب مؤسسات فلسطينية فاعلة، وفقا لقناة "العربية".واستضافت القاهرة يومي 8 و9 فبراير الماضي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل.