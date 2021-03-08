توزيع منهج الدراسات الاجتماعية 2021 (صور)

قام قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، برئاسة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة بالإعلان عن خطة توزيع المنهج الدراسات الاجتماعية لمختلف الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 20202021.وأشرف على توزيع المنهج مستشار المادة أشرف عبد المنعم سيد، حيث تم توزيع دراسة المنهج على أشهر مارس وأبريل ومايو لصفو الدراسية النقل والشهادات.كما تم تحديد المنهج الشهري الذي سيؤدي به الطلاب الامتحان بكل شهر في صفوف النقل، التي تم إلغاء اختبارهم بنهاية العام الدراسي واستبدالها باختبارات شهرية.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، ستصدر اليوم الاثنين عدة قرارات هامة بشأن بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام.