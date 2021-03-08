نيوزيلندا تتعاقد على كمية من لقاح فايزر تكفي لجميع السكان

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، أن بلادها تعاقدت على كميات تكفي لجميع السكان من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.وقالت في مؤتمر صحفي:"يسعدني أن أعلن اليوم أننا وقعنا اتفاقية شراء متقدمة مع شركة فايزر للحصول على 8.5 مليون جرعة إضافية من اللقاح.الجرعات الإضافية ستكون كافية لتلقيح 25ر4 مليون شخص".وأوضحت أن الجرعات الإضافية، إلى جانب طلب الشراء الأوّلي، تعني أن الحكومة "ستشتري جرعات من لقاح فايزر تكفي للجميع في نيوزيلندا".