48% نمو في صفحات «فيسبوك» التي تروج لمعلومات خاطئة حول لقاح كورونا بكندا

أظهر تقرير حديث نموا في مجتمعات "فيسبوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، التي تروج للمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا في كندا بنسبة 48 في المائة في الأشهر الستة الماضية.َونقلت قناة "سي تي في" الكندية عن تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث البريطاني "معهد الحوار الاستراتيجي" المتخصص في مراقبة المعلومات المضللة والتطرف والكراهية عبر الإنترنت، أنه تم تحديد 33 صفحة على منصة فيسبوك و45 مجموعة عامة في كندا تعرض بانتظام معلومات مضللة عن لقاح كورونا.وتروج عشرات الآلاف من المنشورات بصورة سلبية حول اللقاحات، والتي من الممكن أن تؤدي إلى مضايقات وعنف في الحياة الواقعية بحسب المعهد.واعتبارًا من أول مارس الجاري، قام أكثر من 432 ألف مستخدم على "فيسبوك" بالإعجاب بصفحات أو انضموا إلى المجموعات التي شاركت معلومات خاطئة تتعلق بالوباء، مقارنة بـ 291200 مستخدم في سبتمبر 2020.