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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في يوم المرأة العالمي.. كل ما تريد معرفته عن هاكاثون الفتيات في مصر 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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تعاونت منظمة Teens in AI ومقرها المملكة المتحدة مع شركة مصرية خاصة بالمراهقين في مصر لاستضافة GirlsInAI2021EGY Hackathon، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث يعد هذا الهاكاثون جزءًا من حدث افتراضي عالمي يهدف إلى إلهام الفتيات ودمجهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيقام الحدث افتراضيا في مصر للفتيات ما بين 12 و18 عاما، في الفترة ما بين 12 إلى 19 مارس، وسيقدم الهاكاثون الذي يعني البرمجة معسكرًا تدريبيًا فريدًا بقيادة خبراء الصناعة لبدء تعليم الصغار لغات البرمجة ويتوقع من المشاركات تصميم منتج يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلة تم إبرازها في تحديات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من خلال الحدث ستكشف المشاركات التصميم الذي يركز على الإنسان، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي، بينما سيشاركن أيضا في العديد من ورش العمل التي ستغطي كل شيء من مهارات العرض إلى نماذج الأعمال.

ما هو هاكاثون؟
وفقا لموقع Eventbrite الهاكاثون هو حدث يجمع أشخاصًا لديهم مجموعة متنوعة من المهارات (البرمجة، التصميم، رواد الأعمال) لحل مشكلة حقيقية خلال فترة زمنية محدودة.

لماذا تلك الفئة بالأخص 12 إلى 18 عاما؟
من أجل التعرض المبكر للذكاء الاصطناعي، وهذا يعود بالصالح على المجتمع، ولتوجيه وإلهام المفكرات والمرشدات ورائدات الأعمال الإناث في وظائف متنوعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

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