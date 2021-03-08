تسريب إجابات «الكيمياء» على «التليجرام» لطلاب «أولى ثانوي»

سربت مجموعات " جروبات تطبيق التليجرام" لطلاب الصف الأول الثانوي صورا لامتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، علي مجموعة "جروب" لجنة سرية، للحصول على الإجابات.وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من هذه المجموعات "الجروبات" التي سربت أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز "التابلت"، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.