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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اختلفت آرائهن حوله.. طالبات: « التاريخ كان محتاج وقت إضافي»

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:13 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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تضاربت آراء الطالبات حول تصنيف امتحان مادة التاريخ، التي انتهى طلاب المرحلة الأولى بمحافظة القاهرة منها منذ دقائق، فهناك من قال "سهلة" والبعض وصفها ب"اللفة".

وقالت طالبات مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، إنها المرة الأولى منذ بدء امتحانات المرحلة الأولى للثانوية العامة التي يخرجن فيها متأزمين من امتحان مادة.

"التاريخ لافف ومن جوه السطور مش مباشر"، هكذا أوضحت صفية عادل، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أسماء الثانوية بنات، أن امتحان مادة التاريخ كان غير مباشر وفي مستوى الطالب المتفوق، وتابعت أنهم لم يتفاجئن من هذا، حيث أن مادة التاريخ منذ أكثر من عام ويكون امتحانها صعب وثقيل، وأكدت على أنهم لم يعانوا من قبل مثل معاناتهن مع تلك المادة.

فيما قالت أميرة صفوت، الطالبة بمدرسة أسماء، إن الامتحان كان يحتاج لوقت إضافي فوق الساعة إلا ربع المحددة له من قبل الوزارة، وأكدت على أنهم لم يستطيعوا إنهائه كاملا كونه غير مباشر.

بينما قالت أماني محمد، إن الامتحان كان سهلا واستطاعت الإجابة عليه هي ولجنتها في الوقت المحدد دون أي ضرر أو إعاقة.


ويؤدي طلاب المرحلة الأولى امتحان التاريخ والكيمياء من خلال "التابلت"، وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.


وكانت المدرسة قد استقبلت الطالبات بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم المراقبون والطالبات بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

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