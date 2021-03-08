مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و"توكتوك" بالطريق الخيري بعزبة العمدة في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من نقطة مستشفى دمنهور التعليمى بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "توكتوك".وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابه "حسن محمد حسن" 17 سنة، "أحمد إبراهيم علي" 25 سنة، "محمود محمد كارم محمود" 30 سنه، "شعبان حسن محروس" 40 سنة، "فريد شوقي محروس" 40 سنة، ومصرع "كريمة عبد الرحمن السنوسي" 26 سنة، كوم الطيار مركز دمنهور، وتم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى دمنهور التعليمي.