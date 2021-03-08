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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:37 ص
طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية،
هبه عويضه
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يبدأ في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، في مادة التاريخ، والكمياء وذلك وفقًا لتقسيم المحافظات التي أجرته وزارة التعليم.

وشهد محيط مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، بإدارة المنتزه التعليمية، توافد الطالبات إلى المدرسة، وتطبيق إجراءات الدخول للجان من قياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات لجميع الطالبات والمدرسين والعاملين، مع مراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الاول الثانوي بمحافظة الإسكندرية اليوم، امتحاني التاريخ والكمياء، حيث يبدأ امتحان التاريخ في العاشرة صباحًا، لمدة 45 دقيقة، ويبدأ امتحان الكيمياء في الثانية عشر ظهرًا ويستمر لمدة 45 دقيقة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام بالإسكندرية 50304
طالب وطالبة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.

وشدد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»
50 ألف طالب بأولى ثانوي في الإسكندرية يبدأون امتحان «التاريخ والكمياء»

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