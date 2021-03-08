أبازيد عن أزمة «الترقيات الدفترية» للصحفيين: يجب التنسيق مع «تسويات النقابة»

قال إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء داخل المؤسسات الصحفية، وخاصة الصحف القومية، يواجهون مشكلة حقيقية فيما يتعلق بملف "الترقيات الدفترية".وأضاف، في بيان له: "لذلك لا بد من تفعيل حقوق الزملاء في (الترقيات الدفترية)، لا سيما وأن لائحة المؤسسات القومية الموحدة تتضمن ضرورة حصول الزملاء على حقوقهم في هذه الترقيات وفقًا لضوابط تحددها كل مؤسسة على حدا فيما يتعلق بسنوات الخبرة فقط، هذا فضلًا عن تطبيق ذلك داخل الصحف الحزبية والخاصة".وأكمل: "لكي يكون الحديث واقعي، فيمكن تطبيق ذلك من خلال التنسيق الدائم مع لجنة (التسويات) بالنقابة في ذلك الملف الهام، حفاظًا على حقوق الزملاء".