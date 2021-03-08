إنجلترا وألمانيا تخففان قيود كورونا فيما تعززها المجر وفنلندا

تختلف مشاهد التعامل مع فيروس كورونا في أوروبا، بين رفع بعض القيود اليوم الإثنين في بريطانيا وألمانيا اللتين تحذوان حذو إسرائيل التي خففت القيود نهاية الأسبوع، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء في المجر وفنلندا.وفي الولايات المتحدة، تمكن الرئيس الأميركي جو بايدن أخيرا من إقناع مجلس الشيوخ بالتصويت السبت على خطته الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار لإحياء أكثر اقتصادات العالم تضررا بالوباء.ويسود الأمل مجددا في المملكة المتحدة حيث سيعود عدد من التلاميذ إلى المدارس صباح اليوم الإثنين، وهي خطوة أولى حاسمة في خطة الحكومة البريطانية لإخراج البلاد تدريجا من الإغلاق الثالث.وبفضل حملة التلقيح الضخمة والسريعة إذ تم إعطاء 22 مليون جرعة أولى، أشارت الحكومة إلى أنه سيكون من الممكن بدءا من 29 مارس اجتماع ستة أشخاص في الامكان الخارجية.ومن المقرر إعادة فتح الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية في 12 أبريل.