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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)

الأحد 07/مارس/2021 - 11:36 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
أميرة ممدوح
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نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح ضوابط إعارة موظفي الدولة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تتمثل فيما يلى:

- يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بالإعارة بناءً على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة.
- تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.
- يستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها.
- تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب المعار.

التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)
التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)

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