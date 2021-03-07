التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح ضوابط إعارة موظفي الدولة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تتمثل فيما يلى:- يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بالإعارة بناءً على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة.- تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.- يستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها.- تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب المعار.