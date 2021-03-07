التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)
الأحد 07/مارس/2021 - 11:36 م
أميرة ممدوحطباعة
نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح ضوابط إعارة موظفي الدولة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تتمثل فيما يلى:
- يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بالإعارة بناءً على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة.
- تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.
- يستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها.
- تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب المعار.
- يصدر قرار من السلطة المختصة بالوحدة بالإعارة بناءً على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة.
- تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.
- يستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها.
- تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب المعار.
التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)
التنظيم والإدارة يحدد 4 ضوابط لإعارة موظفي الدولة (إنفوجراف)