«الدفاع السعودية» تكشف تفاصيل محاولة الهجوم على ميناء رأس تنورة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.وقال تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية في بيان مساء اليوم إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي المستهدف لمرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران مما تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن تم تدمير وإسقاط الطائرة دون طيار المهاجمة لميناء رأس تنورة القادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.وتعهدت الدفاع السعودية بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.