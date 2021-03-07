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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«Beyond Good and Evil 2».. لعبة لعشاق الخيال العلمي

الأحد 07/مارس/2021 - 09:27 م
لعبة لعشاق الخيال
لعبة لعشاق الخيال العلمي
إسلام جمال
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تعتبر ألعاب الموبايل السبيل الوحيد للقضاء على ملل الانتظار فى المواصلات، أو الترفيه لتحسين الحالة المزاجيّة.

فى التقرير التالي نقدم كل ما تريد معرفتة عن لعبة Beyond Good and Evil 2 المثيرة والممتعة، والتى تم تطويرها بواسطة Ubisoft Montpellier تميز تطورها في وسائل الإعلام بعدم اليقين والشك والشائعات حول مستقبل اللعبة.

«Beyond Good and Evil» هى لعبة أكشن ومغامرات تدور أحداثها في بيئة عالم مفتوح، تحتوي على أدوار أكثر تقليدية مقارنة بالجزء الأول من اللعبة.

صدر الجزء الأول من اللعبة في 2003 ووفقًا للمطور فإن الجزء الثاني سوف تقع أحداثه قبل الجزء الأول، أي أننا أمام Prequel، وتحدث المطور عن لعبته موضحًا أنها من المفترض أن تغمر اللاعبين في حلم من الخيال العلمي مليء بالشخصيات الغريبة والعوالم الجديدة والمتنوعة.

كما أوضح المبرمج أن اللعبة تحتوي على عناصر RPG بحيث تجعلك تبدأ مغامرتك من الصفر بدءًا بتخصيص شخصيتك وتحديد ملامحها واختيار نوعها ذكرًا أو أنثى.

يتضمن الجزء الثانى من اللعبة عودة شخصية Jade التي تعود من خلال أحداث القصة لكن في صف الأشرار هذه المرة.
«Beyond Good and Evil 2».. لعبة لعشاق الخيال العلمي
«Beyond Good and Evil 2».. لعبة لعشاق الخيال العلمي
«Beyond Good and Evil 2».. لعبة لعشاق الخيال العلمي
«Beyond Good and Evil 2».. لعبة لعشاق الخيال العلمي

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