أمينة تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «تجار السعادة»

أكدت المطربة أمينة، أنها سعيدة بردود الأفعال حول أغنيتها الأخيرة "زي مانا"، والذي طرحتها مؤخرًا ونالت عليها نسب مشاهدة مرتفعة على "يوتيوب".وقالت "أمينة" لـ"الدستور،" إنها بصدد تقديم عمل غنائي جديد سيحمل اسم "تجار سعادة"، وهي من من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى إسلام شيتوس.وأوضحت أمينة، أنها انتهت من تسجيل الأغنية وجاري ضبط بعض التفاصيل الخاصة بها، على أن تطرحها خلال أيام قليلة.وآخر أغنيات أمينة "زي مانا" كانت من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.