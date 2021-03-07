خريطة منهج الدراسات لـ4 ابتدائي وحتى الثالث الإعدادي (صور)

أعلنت وزارة التعليم اليوم، تقسيم المنهج الخاص بالفصل الدراسي الثاني في عدة مواد دراسية للصفوف من الرابع الابتدائي وإلى الثالث الإعدادي وفقًا للأشهر، لمساعدة الطلاب على المذاكرة قبل الامتحانات الشهرية البديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.حصل «الدستور» على خريطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.