الشهر العقاري يواصل تقديم خدماته للمواطنين وبحث تعديلات تسجيل الممتلكات

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وتعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.

وتبحث اللجنة خلال عملها تلقي المقترحات حول تيسير وتبسيط اجراءات تسجيل العقارات للمواطنين ووضع سقف زمني لكل إجراء.وتسلمت مكاتب الشهر العقاري منشورا فنيا من وزارة العدل بوقف العمل، بشأن وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، ونص القرار على أنه يتم إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم 6 بتاريخ 22 فبراير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.كما تقدم مأموريات التوثيق، 10 خدمات رئيسية ومنها خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.وتبدأ مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تقديم خدماتها للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.