الشهر العقاري يواصل تقديم خدماته للمواطنين وبحث تعديلات تسجيل الممتلكات
الأحد 07/مارس/2021 - 07:28 م
حسام محفوظطباعة
تواصل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، تقديم كافة الخدمات للمواطنين، بعد وقف العمل بتعديلات المادة 35 مكرر، ووقف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
_ تشكيل لجنة لتعديل قانون الشهر العقاريكما تواصل اللجنة المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل وبرئاسة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، أعمالها لوضع المقترحات والرؤى حول التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقاري بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والتبسيط للمواطنين.
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وتبحث اللجنة خلال عملها تلقي المقترحات حول تيسير وتبسيط اجراءات تسجيل العقارات للمواطنين ووضع سقف زمني لكل إجراء.
وتعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.
_ تعليمات للشهر العقاري بشأن إرجاءالعمل بتعديلات تسجيل الممتلكاتوتسلمت مكاتب الشهر العقاري منشورا فنيا من وزارة العدل بوقف العمل، بشأن وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، ونص القرار على أنه يتم إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم 6 بتاريخ 22 فبراير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
_ خدمات التوثيقكما تقدم مأموريات التوثيق، 10 خدمات رئيسية ومنها خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
_ مواعيد عمل الشهر العقارىوتبدأ مكاتب الشهر العقارى والتوثيق تقديم خدماتها للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.
وتعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.