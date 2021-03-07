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محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يقبل اعتذار «اليوم السابع» عن الفيديو المخالف

الأحد 07/مارس/2021 - 06:24 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر قبول اعتذار موقع "اليوم السابع" بشأن أحد مقاطع الفيديو الذى احتوى مشاهد تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد حذف المحتوى والتعهد بعدم تكرار الأمر.

فيما قرر المجلس إحالة المحرر إلى نقابة الصحفيين إذا كان عضوا بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين للمجلس خلال التحقيق أن الفيديو المخالف لم يكن سوى عمل فردي للمحرر ولا يعبر عن السياسة التحريرية لليوم السابع.

كما كشف رئيس التحرير خالد صلاح عن آليات جديدة لضبط تدفق الفيديوهات ومنع هذه الأخطاء الفردية من التكرار مرة أخرى.

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