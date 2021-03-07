تفجيرات لميليشيات إيران في دير الزور بسوريا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادره من ريف دير الزور الشرقي عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بأن انفجارات عنيفة تشهدها المنطقة الخاضعة للنفوذ الإيراني برفقة الميليشيات الموالية لها، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، تجريها الميليشيات الموالية لإيران بمناطق عدة ضمن بادية الميادين.وذكر المرصد أن أبرز تلك الأنشطة يوجد في منطقة المزارع، حيث يجري استخدام أسلحة ثقيلة من قذائف وغيرها في التدريبات التي يشرف عليها قيادات من الحرس الثوري ولواء فاطميون، يأتي ذلك على بعد كيلومترات من التواجد الأمريكي ضمن قواعد عسكرية عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري إلى أن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية عمدت إلى تنظيم حفل إحياء لذكرى مقتل "مؤسس الميليشيا" علي رضا توسلي، والذي قتل قبل 6 سنوات وتحديدًا في 3 مارس من العام 2015 في معارك مع الفصائل بمحافظة درعا جنوب سوريا.