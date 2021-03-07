الشرطة الهندية تعتقل 150 من اللاجئين الروهينجا

قال مسؤولان الأحد إن الشرطة الهندية اعتقلت أكثر من 150 من اللاجئين الروهينجا بعد أن تبين أنهم يعيشون بشكل غير قانوني في المنطقة الشمالية من ولاية جامو وكشمير، وإن عملية بدأت لترحيلهم إلى ميانمار التي جاءوا منها.ويوجد عشرات من الروهينجا في "مركز اعتقال" مؤقت في سجن هيرا ناجار في جامو بعد أن أجرت السلطات المحلية اختبار بصمات واختبارات أخرى على المئات لتحديد هوياتهم.وقال أحد المسؤولين: "الحملة جزء من عملية لتعقب الأجانب المقيمين قي جامو دون وثائق سارية قانونا"، وأضاف: "بدأنا عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين".وأضاف الروهينجا الذين يقيمون في جامو إنهم يخشون ترحيلهم بعد اعتقالات مطلع الأسبوع.