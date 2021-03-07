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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد الاضطرابات في السنغال مع تكثيف المعارضة للاحتجاجات

الأحد 07/مارس/2021 - 04:47 م
الاضطرابات في السنغال
الاضطرابات في السنغال
وكالات
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أعلن ناشطون مناهضون للحكومة في السنغال عن ثلاثة أيام من الاحتجاجات على مستوى البلاد اعتبارا من غد الاثنين، حيث ارتفع عدد القتلى في أكثر المظاهرات عنفا منذ سنوات إلى خمسة أشخاص، نتيجة اعتقال زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن المعارضة دعت في بيان لها، الشعب السنغالي إلى "مواصلة التعبئة والنضال السلمي باستخدام كافة حقوقه الدستورية لرفض دكتاتورية رئيس البلاد ماكي سال".

ويواجه عثمان سونكو، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تهما بالإخلال بالنظام العام بعد اندلاع احتجاجات وهو في طريقه إلى المحكمة لمواجهة اتهام منفصل بالاغتصاب يوم الأربعاء الماضي.

ويواجه سونكو 46 عاما تهما بالاعتداء الجنسى الشهر الماضي من جانب موظفة في صالون تجميل، وتم استدعاؤه للمحكمة بعد إلغاء حصانته البرلمانية.

واتَهم وزير الداخلية أنطوان فيليكس ديومي المتظاهرين بـ "التمرد".

وأثارت الاشتباكات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين إدانة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ودعت الهيئة الإقليمية، في بيان أمس السبت، السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات وضمان حرية التظاهر السلمي بما يتوافق مع القانون.

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