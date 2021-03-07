98.39 % نسبة حضور طلاب «تالتة إعدادي» في الامتحانات

أدى مليون و613 ألف و613 طالب طالبة بالصف الثالث الإعدادي، الأحد، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 98.39% من إجمالي مليون و640 ألف و63 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.ولم ترصد وزارة التعليم أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.