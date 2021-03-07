الرئيس الأفغاني يستعد لإجراء انتخابات جديدة لدفع المحادثات مع طالبان

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد، إن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفعمحادثات السلام مع طالبان، مشددًا على ضرورة أن تتشكل أي حكومة جديدة من خلال العملية الديمقراطية.وأضاف غني، في مستهل جلسة للبرلمان في كابول، "بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض".وتابع قائلا "نحن على استعداد لبحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا برعاية المجتمع الدولي، ويمكننا أيضا التحدث عن موعد الانتخابات والتوصل إلى نتيجة".