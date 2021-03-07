بريطانيا تُطالب إيران بإطلاق سراح نازنين زاغري

طالبت بريطانيا، اليوم الأحد، بإطلاق سراح نازنين زاغري راتكليف، المعتقلة في إيران منذ 2016.وبحسب قناة "العربية" الاخبارية، نددت الخارجية البريطانية بطريقة تعامل إيران غير المقبولة مع نازنين زاغري راتكليفوفي سياق متصل، فقد تخوف زوج الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف، المعتقلة في إيران منذ عام 2016، من عدم إطلاق السلطات الإيرانية سراح زوجته ومنعها من العودة إلى المملكة المتحدة بعد انقضاء عقوبتها الأحد، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة «بي بي سي» السبت.وقال ريتشارد راتكليف خلال المقابلة إنه «من الممكن جدًا أن تُفتح دعوى قضائية جديدة بحقها».وكانت نازنين زاغري راتكليف قد أوقفت مع ابنتها في أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات تنتهي بحسب عائلتها يوم الأحد.وأدينت الإيرانية - البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز بتهمة «محاولة قلب النظام» في إيران وهو ما تنفيه زاغري. وتخضع حاليًا لنظام السوار الإلكتروني.وفي الربيع، سمح لها بالخروج مؤقتًا من سجن إيوين في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.